Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

2024 Ağustos dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29'uncu maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Gerçek Gündem