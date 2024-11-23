Kayserispor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Kayserispor'un Fenerbahçe'yi saat 16.00'da kendi evinde ağırlayacağı karşılaşma önce iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor evinde Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken
Fenerbahçe: Livakovic, Kostic, Djiku, Samet, Osayi, Fred, Amrabat, Tadic, Mert Hakan, Oğuz, En-Nesyri
Kaynak: Gerçek Gündem
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