Bu İddia Çok Konuşulacak! Fatih Terim, Süper Lig'e Geri Dönüyor

Türkiye'nin en önemli futbol isimlerinden Fatih Terim ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. En son Panathinaikos’taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almayan Fatih Terim'in ne yapacağı merak konusuydu.