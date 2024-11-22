Bu İddia Çok Konuşulacak! Fatih Terim, Süper Lig'e Geri Dönüyor
Panathinaikos’taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen deneyimli teknik isim Fatih Terim ile ilgili iddialar spor camiasına bomba gibi düştü. İddialar göre Terim, Süper Lig takımını satın almaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
Türkiye'nin en önemli futbol isimlerinden Fatih Terim ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. En son Panathinaikos’taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almayan Fatih Terim'in ne yapacağı merak konusuydu.
Fatih Terim’in, eski kulübüyle yeniden bir bağ kuracağı iddiası spor kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.
Gazeteci Onnik Azinyan’ın iddiasına göre, Fatih Terim kulübü satın alarak, hem sportif hem de mali açıdan destek sağlamayı düşünüyor.
Fatih Terim'in alacağı yönünde iddiaların ortaya atıldığı kulüp ise Adana Demirspor. Süper Lig’de bu sezon zor günler geçiren ve mali sorunlarla mücadele eden Adana Demirspor, ligin alt sıralarında yer alıyor.
Ne Fatih Terim ne de Adana Demirspor yönetimi konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.