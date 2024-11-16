Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi Açıkladı

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu, kanser tedavisi sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun son sağlık durumunu eşi Neslihan Havutçu açıkladı.

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Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi Açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Millî Futbol Takımı'nın eski futbolcusu olan ve bir dönem Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevini yürüten Tayfur Havutçu'dan kötü haber geldi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Havutçu'nun, kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi Açıkladı - Resim : 1

SON DURUMUNU EŞİ AÇIKLADI

Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, eski millî yıldızın durumu ile alakalı açıklama yaptı.

NesLihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte. Yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi Açıkladı - Resim : 2

Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi Açıkladı - Resim : 3

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