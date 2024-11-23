Beylikdüzü'nde Korkutan Fabrika Yangını: Peş Peşe Patlamalar!

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ham madde üreten bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

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Yangın saat 04:00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki plastik ham madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürmek için Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde Korkutan Fabrika Yangını: Peş Peşe Patlamalar! - Resim : 1

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yangın yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek üzere çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Beylikdüzü'nde Korkutan Fabrika Yangını: Peş Peşe Patlamalar! - Resim : 2

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Ambulanslar da fabrika çevresinde güvenlik amacıyla hazır bekletildi. Yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiyeye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü'nde Korkutan Fabrika Yangını: Peş Peşe Patlamalar! - Resim : 3

Kaynak: DHA-İHA

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