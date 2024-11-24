Antalya Havalimanı’nda Korku Dolu Anlar! Uçak Alev Aldı: Bakanlıktan Açıklama Geldi

Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava şartlarında iniş yapan Rus şirkete ait Sukhoi Superjet 100 tipi uçağın motor kısmında iniş sonrası yangın çıktı. Uçağın sol motor kısmı alev alırken havalimanı itfaiye birimleri hızla müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin araştırılıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya’nın Soçi Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na seyahat eden Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, saat 21.34’da Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldığı ve yangına 21.36'da ARFF ekipleri tarafından müdahale edildiğini açıkladı.

Ayrıca Bakanlık Antalya Havalimanı'na inişi sırasında motorunda çıkan yangında 89 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya’nın Soçi Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na seyahat eden Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34’de Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36’da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43’te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00’e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem