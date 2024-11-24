CHP'li Karabat Bakan Yerlikaya'ya Sordu: Vatandaşların Gizli Bilgileri Çalınıyor mu?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın kişisel verilerinin çalındığı iddia edilmiş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu pandemi döneminde yaşandığını söyleyerek iddiayı doğrulamıştı. Şimdi de CHP'li Karabat, vatandaşların gizli bilgilerinin korunamadığı söylediği bir paylaşım yayımladı. İçişleri Bakanını etiketleyen Karabat, "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık... Normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir” dedi.

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CHP'li Karabat Bakan Yerlikaya'ya Sordu: Vatandaşların Gizli Bilgileri Çalınıyor mu?

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'de Resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın kimlik numaralarından ev adreslerine kadar tüm kişisel verileri çalındığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı sisteminden kaynaklı bir sızıntı yaşandığını söylemiş, T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise haberi yalanlayarak, herhangi bir veri sızıntısı olmadığını belirtmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden kişisel bilgilerin satıldığına ilşkin açıklama yaptı. Karabat’ın İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

“200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir! Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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