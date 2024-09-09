108 Milyonun Tüm Kişisel Verileri Çalındı! Kimlik, Adres, Telefon...

Teknolojinin ilerlemesiyle siber suçlar da artarken, vatandaş resmi kayıtlardaki verilerinin sızması konusunda endişeleniyor. Siber güvenlik konusunda sıkı tedbirlerin alınmaması durumunda olabilecekler, yeni iddiayla bir kez daha gündeme geldi. Resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon Türk vatandaşının ad, soyad, TC kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarasından oluşan kişisel verileri çalındı.

BEŞ FARKLI DOSYADA TOPLADILAR

www.freewebturkey.com'dan Ali Safa Korkut'un haberine göre; verileri çalan bilgisayar korsanları, bunları “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladı. Verilerin çalındığını fark eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) de, Google ile iletişime geçerek yardım talebinde bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM, “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını talep etti.

134 MİLYON CEP TELEFONU BİLGİSİ

108 milyon TC kimlik numarası, 82 milyon kişinin ikamet adresi, 134 milyon GSM numarasının yer aldığı veri dosyaların toplam boyutu 42 GB. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığı fark etmeksizin, Türkiye’deki herhangi bir resmi makamda kaydı bulunan tüm vatandaşların verilerinin yer aldığı beş dosyanın toplam boyutu ise 42,18 GB.

Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait TC kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer alıyor.

BTK’DAN GOOGLE’A 'İŞBİRLİĞİ' TALEBİ

Google’dan işbirliği yapmasını “rica eden” USOM, aynı zamanda ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da istedi.

Şirkete USOM tarafından gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihli iki ayrı yazıda “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.