Hakkını Arayan Polenez İşçilerine Sert Müdahale: Biber Gazından Fenalaşanlar Var

Tekgıda-İş Sendikası’na üye olmalarının ardından temmuzda işten atılan ve o günden veri İstanbul Çatalca’da bulunan Polenez isimli fabrikanın önünde direnen işçiler, firmanın işçi alımı yapmasını protesto etti.

İşçilerin eylemine polis müdahale ederken, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü’nün işçileri tehdit ettiği öne sürüldü.

Fabrika yolunu servis girişine kapatan işçiler, İş Kanunu gereğince toplu işten çıkarma yapan bir işyerinin yeni işçi alımı yapamayacağını hatırlattı. İşçiler, “Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da direneceğiz” sloganları attı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü’nün işçilere yönelik “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” ifadeleri kullandığı belirtilirken, Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, “Gidin bu tehdidi patrona yapın” dedi.

Polis müdahalesin ardından çok sayıda işçi yaralandı.

Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan 145 işçi, Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılmıştı. 53 gündür eylem yapan işçiler, eylemlerini fabrikanın Ataşehir’deki genel müdürlük binası önüne taşımıştı.

Kaynak: ANKA