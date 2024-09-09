Aydın'da Feci Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı

Aydın’da üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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Aydın'da Feci Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı

Aydın’dan Muğla istikametinde seyir halinde olan otomobil, plakasız motosiklet ile çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, o esnada Aydın istikametindeki başka bir otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan 2 otomobil de yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan üç kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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