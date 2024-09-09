THY'nin Verilerine Yansıdı, İç Hat Yolcusu Azaldı

Türk Hava Yolları (THY) Ağustos 2024 dönemi trafik verilerini açıkladı. THY'nin KAP’a yaptığı açıklamada yaz dönemi olmasına rağmen iç hat yolcu sayısındaki yüzde 6,1 oranlık düşüş dikkat çekti.

THY Ağustos 2024 dönemi trafik sayılarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. THY'nin açıkladığı verilere göre, iç hat yolcu sayısında yüzde 6,1 oranında düşüş yaşandığı görülürken, düşüşün yaz tatili döneminde yaşanması dikkat çekti.

ORTA DOĞU UÇUŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

THY'nin iç hat yolcu sayısının ardından Ağustos ayında Orta Doğu uçuşlarında da yolcu sayısı yüzde 22 oranda düştü. Orta Doğu uçuşlarında düşüşün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının etkili olduğu öğrenilirken, THY uçaklarında doluluk oranlarında da düşüşler olduğu gözlendi.