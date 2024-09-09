Elma Ağacından Düştü, Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde elma toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen 58 yaşındaki İmdat Gökmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Elma Ağacından Düştü, Hayatını Kaybetti

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde elma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Sultanpınar Köyü’nde meydana geldi. 58 yaşındaki İmdat Gökmen elma toplamak için ağaca çıktı. Elma topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Gökmen için çevredekilerin ihbarının ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İmdat Gökmen’in cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi
Bu Kadarı da 'Pes' Dedirtti... İstanbul'da 25 Bin Liralık Taksi Ücreti! İstanbul'da 25 Bin Liralık Taksi Yolculuğu!
Engin Altan Düzyatan Manchester City Antrenmanında Engin Altan Düzyatan Manchester City Antrenmanında
Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor