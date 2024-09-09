Bu Kadarı da 'Pes' Dedirtti... İstanbul'da 25 Bin Liralık Taksi Ücreti!

İstanbul Fatih'te 7 Eylül'de bir taksi sürücüsü, aracına binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, aracın toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi

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Bu Kadarı da 'Pes' Dedirtti... İstanbul'da 25 Bin Liralık Taksi Ücreti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te dolandırıcılık yaparak 25 bin 250 TL ücret alan sürücüyü tespit etti.

Yolcusundan fahiş taksi ücreti aldığı belirlenen 34 TBA 58 plaka sayılı ticari sürücüsü O.K. yakalandı ve hakkında idari ile adli işlem başlatıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ, ÇALIŞMA RUHSATI ASKIYA ALINDI

Çalışma izni ve ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. 34 TBA 58 plakalı aracın çalışma ruhsatı askıya alınarak 15 gün süre ile trafikten men edildiği, sürücü O.K'.nin toplu taşıma kullanım belgesinin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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