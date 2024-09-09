Narin Güran'ın Ağabeyi Defin Sırasında Fenalaştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra, dün cansız bedeni köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çocuğun Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılıp ağabeyi Baran Güran'a teslim edilen cenazesi bugün kendi köyünde toprağa verildi.

Narin'in 22 kişiyle birlikte gözaltında olan anne ve babasının ise cenazeye katılmasına ise izin verilmedi. Küçük kızın cenazeyi teslim alan ağabeylerinden biri ise defin sırasında fenalaşarak yığıldı. Köy sakinleri, genci sakinleştirmeye çalıştı.