Anne ve Kızı Kazada Ölümden Döndü!

Bartın-Amasra kara yolunun Arıt Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Bartın istikametine giden Esin A. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan anne Esin A. ve kızı Filiz A., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA