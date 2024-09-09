4 Ay Önce Baba Olmuştu... Feci Kazada Can Verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü Uğur Bozdoğan (33), kaza yerinde hayatını kaybetti. Evli olan Bozdoğan'ın 4 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

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4 Ay Önce Baba Olmuştu... Feci Kazada Can Verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uğur Bozdoğan'ın (33) kullandığı 42 EHS 11 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatin Gökmen Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı. Bozdoğan, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bozdoğan'ın evli olduğu ve 4 aylık bir bebeği bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Trafik kazası
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