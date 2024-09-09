Aracında Uyuşturucuyla Yakalandı Tutuklandı

Kütahya'da aracında büyük miktarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Aracında Uyuşturucuyla Yakalandı Tutuklandı

Kütahya’da aracında yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan O. M., isimli şahsın bulunduğu aracın içerisinde yapılan aramada, 28 bin 168 adet sentetik ecza ve 5 bin 138 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan O. M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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