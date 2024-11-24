Valilikten 25 Kasım'da Kadınlara Engel: Beyoğlu'na Çıkan Tüm Yollar ve Etkinlikler Yasaklandı

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan, yazılı açıklama şöyle:

"İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili, 24.01.2024 tarihli “2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergâhları” başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur’una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir.

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir.

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekânlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerin bulunması ve yerli – yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılabilecek güzergâhlar arasında yer almamaktadır.

Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır."