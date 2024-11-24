Siyasi Liderlerden Arıkan'a Tebrik Mesajları

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararının ardından genel başkanlık için Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi düzenlendi. Saadet Partisi 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde Mahmut Arıkan 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Mahmut Arıkan’ı tebrik etti.

CHP lideri Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum. Genel Başkanlık görevini devreden Sayın Temel Karamalloğlu’na bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum"

FATİH ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Başkan Arıkan'ı, yayınladığı; "Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa seçilen Sn. Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyor, Saadet Partisi camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" mesajı ile tebrik etti.

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başkan Arıkan'ı yayınladığı; "Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı ve adaylığı süresince vakur duruşuyla, adil bir yarışa imza atan Sayın Birol Aydın’ı tebrik ediyorum. Genel Başkanlığı devreden, değerli dostum ve büyüğüm Sayın Temel Karamollaoğlu’na; ülkemiz siyasetine ve Milli Görüş davasına hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle TBMM Grup ortağımız olan Saadet Partisi camiasına, teşkilatlarına ve ülkemize kongrelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" mesajı ile tebrik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkan Arıkan'ı, yayınladığı, "Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde partinin genel başkanlığına seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum. Uzun yıllar partisine genel başkan olarak hizmet eden Sayın Temel Karamalloğlu’na da bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dilerim" mesajı ile tebrik etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Arıkan'ı yayınladığı; "Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu önemli görevin tüm Saadet Partisi camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" mesajı ile tebrik etti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Başkan Arıkan'ı, yayınladığı "Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen hemşehrim, sevgili dostum Kayseri Milletvekili Sn. Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." mesajı ile tebrik etti.

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Başkan Arıkan'ı yayınladığı, "Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen hemşehrimiz, 28. Dönem milletvekili seçimlerinde birlikte aday olarak çalışmalar yürüttüğümüz, değerli abimiz Kayseri Milletvekili Sn. Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyor, Saadet Partisi üyelerine hayırlı olmasını diliyorum" mesajı ile tebrik etti.