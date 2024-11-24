Mermer Ocağı'nda Facia: İki İşçinin Üzerine Kaya Düştü, Acı Haberi Ahmet Akın Duyurdu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 acı haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mermer ocağında yaşanan heyelan sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Mermer Ocağı'nda Facia: İki İşçinin Üzerine Kaya Düştü, Acı Haberi Ahmet Akın Duyurdu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'na bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Mermer Ocağı'nda Facia: İki İşçinin Üzerine Kaya Düştü, Acı Haberi Ahmet Akın Duyurdu - Resim : 1

O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mermer Ocağı'nda Facia: İki İşçinin Üzerine Kaya Düştü, Acı Haberi Ahmet Akın Duyurdu - Resim : 2

AHMET AKIN ACI HABERİ VERDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir’in Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan heyelan sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mermer Ocağı'nda Facia: İki İşçinin Üzerine Kaya Düştü, Acı Haberi Ahmet Akın Duyurdu - Resim : 3

Başkan Akın’ın açıklaması şu şekilde:

“Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan heyelan sonucunda 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, aileleri ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.”

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Kaynak: AA-DHA

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