CHP’li Yücel’den MEB’e Çok Sert Kreş Tepkisi: 'Tarikat Sevdalısı, Çağdaş Türkiye'nin Düşmanı Yusuf Tekin!'

Laikliğe yönelik sözleri tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şimdi de CHP'li belediyelere kreş ve yurt açmaması için tebligat gönderdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Öğretmenler Gününde, "Çare Eşitlikte" Çalıştayı’nda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan CHP Belediyelerine kreş ve yurt açmamaları için tebligat geldiğini ifade etmesi üzerine tartışmalar sürüyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "milli güvenlik sorunu" olarak hitap ederken, kapatılmak istenen kreş ve yurtların çocukları tarikat yurtlarından kurtardığını ifade etti.

Deniz Yücel'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş.

Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor.

Bana bak hadsiz adam!

O kreşler çalışan anne babaların kurtarıcısı...

O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor...

O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor.

Sen, #ÇEDES dayatmasıyla sınıflara maket mezar dikip ağıt yaktırırsın, biz çocuklara gülmeyi, şarkı söylemeyi, hayatı öğretiriz...

Sen, öğrencilere vatan hainlerinin mezarını temizletirsin, biz çevreyi korumayı öğretiriz...

Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın,

biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz.

Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın...

Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın Yusuf Tekin"

ÖZGÜR ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Gölge Milli Eğitim Bakanlığı, parti genel merkezinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Cumhuriyet Işığında, Başöğretmenimizin Yolunda” etkinliğinde tepki gösterdi.

Kadınların çalışmasını, çocukların geleceğini hedef alan kötü, kara bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kreşleri kapatmaya çalışmak ne vicdana sığar ne de siyasete!



'Kapatalım oylar CHP'ye gitmesin' diyorsunuz ya olmaz olsun sizin siyasetiniz! pic.twitter.com/nEiOgyLyUi — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 24, 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelere kreşlerle ilgili gönderdiği uyarı yazısına ilişkin, “AK Parti’nin Ankara adayı Turgut Altınok. 100 kreş sözü vermiş. İzmir adayı Hamza Dağ, İzmir’de 100 kreş açağını annelere söz olarak vermiş ve son olarak bize yazıyı yollayan Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul adayıyken İstanbul’un her mahallesine bir kreş sözü vermiş. Şimdi soruyorum Murat Kurum’a, Hamza Dağ ve Turgut Altınok’a; siz kazansaydınız kreş açacaktınız, biz kazandık, o kreşleri zaten açmıştık, fazlasını yaptık. Şimdi sizinkiler ‘Kapatalım, oylar CHP’den gitsin’ diyor. Bu akıl mı, bu vicdan mı, bu namus mu, bu siyaset mi? Olmaz olsun sizin siyasetiniz. Biz bu hukuksuz karara direniriz. Biz bununla mücadele ederiz. Ama milletimiz bunların ne durumda olduklarını, nasıl bir çaresizlik içinde olduklarını en yakından görüyorlar” dedi.

Kaynak: ANKA