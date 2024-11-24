'Hayrabolulular Çok Yalancı Oluyor' Demişti: Masterchef Sergen Özcan'a CHP'den Tepki
Masterchef yarışması ile tanınan Sergen Özcan'ın bir videoda kullandığı, "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadelerine CHP'den tepki geldi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Masterchef Sergen Özcan'ı kınadı.
Aygun kınama gerekçesini, Masterchef yarışması ile tanınan ve 'Köfteci Sergen' restoranlarının işletmecisi olan Sergen Özcan'ın bir videoda, "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadelerini gösterdi.
CHP'li Aygun'un paylaşımı şu şekilde:
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