Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan Serbest Bırakıldı

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmıştı. Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Orhan, hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

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Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan Serbest Bırakıldı

İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine kayyım atandı.

Bakanlık açıklamasında, Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak’ın, PKK üyeliğinden ceza almış olması ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla hakkındaki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Eş Başkan Birsen Orhan ise sabah saatlerinde ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik ifadesi alınan Birsen Orhan, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Birsen Orhan’a ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrolü verildi.


Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için emniyete gitti
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