Tunceli ve Ovacık Kayyımlarından Makamda İlk Fotoğraf: Belediyeye Beton Bariyer

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte 4 sanık hakkında “terör örgütüne üye olma” suçundan açılan davada önceki gün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Bu gelişmenin ardından dün, İçişleri Bakanlığı tarafından iki belediyeye kayyım atandı.

KAYYIMLAR GÖREVE BAŞLADI

Tunceli Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle selamlaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.

​​Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyım olarak atanan Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.

TUNCELİ BELEDİYESİ’NDE BARİYERLİ ÖNLEM

Kayyım atanmasının ardından dün akşam saatlerinde düzenlenen protesto eylemlerinin ardından Tunceli Valiliği’nce kent genelinde 10 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı konuldu. Kent merkezine giriş ve çıkışlar kontrollü yapılırken, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Tunceli Belediyesi binası ise beton bariyerlerle kapatıldı.

Polisin, belediye önünde yerleştirdiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla önlemi sürüyor.

Kaynak: AA-ANKA