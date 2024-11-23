Kayyım Atanan Tunceli Belediyesi'ne Beton Bariyer

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte 4 sanık hakkında “terör örgütüne üye olma” suçundan açılan davada önceki gün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında verilen hapis cezalarının ardından dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nca iki başkan görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı.

EYLEM YASAĞI KONULDU

Kayyım atanmasının ardından dün akşam saatlerinde düzenlenen protesto eylemlerinin ardından Tunceli Valiliği’nce kent genelinde 10 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı konuldu. Kent merkezine giriş ve çıkışlar kontrollü yapılırken, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Tunceli Belediyesi binası ise beton bariyerlerle kapatıldı. Polisin, belediye önünde yerleştirdiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla önlemi sürüyor.

TUNCELİ’DE KAYYIM KARARINA TEPKİ

Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar ve milletvekilleri belediye binasının önüne akın etti. Belediyenin önünde vatandaşlar ve polis arasında arbede çıktı. Polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak bir açıklama yaparak, “Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Sonuna kadar direneceğiz. Halkın iradesine karşı uzanan her ele karşı mücadele edeceğiz.” dedi.

Kaynak: ANKA