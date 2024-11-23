Kılıçdaroğlu'ndan Kayyım Atamalarına Tepki: 'Tek Adam Rejimi Neden, Kayyımlar Sonuçtur'

İçişleri Bakanlığınca haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı. Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu; Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyımlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyımlar sonuçtur!

'SAFLARI SIKLAŞTIRALIM'

Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri’ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz! Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyımlardan kurtulacağız.”