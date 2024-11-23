Bursa'da Torun Dehşeti: Harçlık Vermeyen Dedesini Bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin harçlık vermemesine sinirlenen 18 yaşındaki İbrahim İ., dehşet saçtı. İbrahim İ. önce dedesinin ardından kendini bıçakladı. Olayın ardından kendini apartmana kilitleyen torunu polis ekipleri ikna ederek gözaltına aldı.

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Bursa'da Torun Dehşeti: Harçlık Vermeyen Dedesini Bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta saat 21.00 sıralarında İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. İbrahim İ., mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken torunu kendini apartmana kilitledi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS ZOR İKNA ETTİ

Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu. Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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