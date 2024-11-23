İmamoğlu'ndan Kayyım Tepkisi: Millet İradesi Gasp Edildi

İçişleri Bakanlığı haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'UNUTMAMAK GEREKİR Kİ...'

"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı'na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir.

Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir. Unutmamak gerekir ki, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."