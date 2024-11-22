Özel'den Kayyıma Karşı Yeni Hamle: Belediye Başkanlarını Genel Merkez'e Çağırdı

İçişleri Bakanlığı haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyım kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'GİTMEKTE OLAN İKTİDARIN SON ÇIRPINIŞLARI...'

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

414 BELEDİYE BAŞKANINI GENEL MERKEZ'E ÇAĞIRDI

Bir paylaşımda daha bulunan Özel, partisinin 414 belediye başkanını kayyım atamalarına karşı 30 Kasım'da Genel Merkeze çağırdıklarını açıkladı.

'SALDIRILARI TOPYEKUN GÖĞÜSLEMEK ÜZERE...'

CHP lideri paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir. Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz.

30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık.

Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."