DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Kayyıma Karşı Çağrı: 'Kesintisiz Darbelere Artık Yeter'

İçişleri Bakanlığınca haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı. Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu; Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasına tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumlara karşı yarın Tunceli'de olacaklarını ve demokratik tepki göstereceklerini belirtti.

'KESİNTİSİZ DARBELERE ARTIK YETER'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersim ve Ovacık belediyelerini gasp eden sarayın kayyım siyasetini tanımıyoruz. Kayyımları reddediyoruz! Dersim ve Ovacık halkının iradesine kayyım atayan darbeciler; Dersim’in tarihi direniş geleneği ekseninde kurulan ittifak politikaları, dayanışma kültürü ve demokratik halk iradesi karşısında büyük kaybedecekler. Yarın Dersim'deyiz, yüreği demokrasiden yana atan herkesi kayyıma karşı demokratik tepki vermeye çağırıyoruz. Kesintisiz darbelere artık yeter diyoruz" dedi.

'EL UZATIYORUZ DİYENLERİN DİĞER ELİNDE KAYYIM BELİRİYOR'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu ifadeleri kullandı:

"Dersim, tarih boyunca direnişin ve onurun simgesi olmuş bir kenttir. Zorbalığa, baskıya ve zulme karşı verdiği mücadele, onu yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda bir değer haline getirmiştir. Bu topraklar, 1938'de insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamla sınandı; acılarla yoğruldu, ama boyun eğmedi. Toplumsal barış diyenlerin cebinden kayyım çıkıyor, el uzatıyoruz diyenlerin diğer elinde kayyım beliriyor. İyi bilinmelidir ki; Dersim kayyımla yönetilemez, iradesi zorbalıkla teslim alınamaz. Halkın iradesine uzanan bu el, Dersim'in onurlu tarihine çarpacaktır."