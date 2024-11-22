Kayyım Kararı Sonrası Mustafa Sarıgül'den Açıklama: 'Kendi Ülkesine Düşman Bir Anlayışla Karşı Karşıyayız'

İçişleri Bakanlığınca haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı. Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu; Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

Kayyım kararı sonrası CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Halk TV'ye konuşan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

'BİZİ KENDİNİZDEN KORUYUN'

"Sevgili dostlar, şu anda evimize müdahale ediliyor. Kendi sayımızdan daha fazla polis ve özel harekatçı getirilmiş. Buradaki polis memurları çekinceli bir şekilde maalesef geri adım atmaya çalışıyorlar aslında müdahale etmek de istemiyorlar. Ama onlarda işte dışarıdan gelenlerin talimatlarıyla bizi burada evimizden hesapsız kitapsız hiçbir malzememizi almamıza müsaade etmeden kovdular, çıkardılar. Bu halkın hiçbir değer yargısına saygı duymuyorlar. Sonra da diyorlar ki 'Bizler sizleri korumak için geliyoruz.' Bizi neden koruyorsunuz ki? Bizi bir tek kendinizden koruyun, bizi kendinizden koruduğunuz zaman biz her şeyden korunmuş olacağız.

Belediyeleri ele geçirip darbeyle iktidarda kalmaya çalışacaklar. Kendi ülkesine düşman, kendi ülkesinin halkını ülkesini sevmekten pişman eden bir anlayışla şu an karşı karşıyayız. Şimdi tıpkı FETÖ misali yöntemlerle deliller oluşturmaya çalışıyorlar. Oturdukları yerde koca halkın seçtiği kişileri bir kalemle siliyorlar."