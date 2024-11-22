CHP, Tunceli ve Ovacık'a Heyet Gönderecek

CHP, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyım atanması üzerine heyet görevlendirdi.

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CHP, Tunceli ve Ovacık'a Heyet Gönderecek

İçişleri Bakanlığı haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi.

Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.

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