Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyım Atandı

DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 'terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. İçişleri Bakanlığı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyım atandığını açıkladı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekili olarak atandı. CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle; Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."