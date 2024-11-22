Özgür Özel'den Kayyım Tepkisi: 'Gitmekte Olan İktidarın Son Çırpınışları'

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz" dedi.

Özgür Özel'den Kayyım Tepkisi: 'Gitmekte Olan İktidarın Son Çırpınışları'

İçişleri Bakanlığı haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.

Kayyım kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları şu ifadeleri kullandı:

'GİTMEKTE OLAN BİR İKTİDARIN SON ÇIRPINIŞLARI...'

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

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