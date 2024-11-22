Kayyım Atanan Tunceli Belediyesi Önünde Protesto: Polisten Biber Gazlı Müdahale
Kayyım kararı sonrası vatandaşlar Tunceli Belediyesi önünde toplandı. Polis, kararı protesto eden vatandaşlara biber gazıyla müdahale edildi.
İçişleri Bakanlığı haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.
Kayyım kararı sonrası vatandaşlar Tunceli Belediyesi önünde toplandı. Polis ekipleri belediye önünde barikat kurdu. Barikatları aşmaya çalışan vatandaşlara biber gazıyla müdahale edildi.
Son Güncelleme: