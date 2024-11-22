Kayyım Atanan Tunceli Belediyesi Önünde Protesto: Polisten Biber Gazlı Müdahale

Kayyım kararı sonrası vatandaşlar Tunceli Belediyesi önünde toplandı. Polis, kararı protesto eden vatandaşlara biber gazıyla müdahale edildi.

Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.

Kayyım kararı sonrası vatandaşlar Tunceli Belediyesi önünde toplandı. Polis ekipleri belediye önünde barikat kurdu. Barikatları aşmaya çalışan vatandaşlara biber gazıyla müdahale edildi.

Son Güncelleme:
Yerine Kayyım Atanan Cevdet Konak'tan Açıklama: 'Bu Bir İrade Gaspıdır' Yerine Kayyım Atanan Cevdet Konak'tan Açıklama
Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş
Kılıçdaroğlu Hakim Karşısına Çıktı: Duruşmaya Kimler Katıldı, Adliyede Neler Yaşandı? Duruşmaya Kimler Katıldı, Adliyede Neler Yaşandı?
Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı? Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı?