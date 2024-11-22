DEM Parti'den İktidara Kayyım Tepkisi: 'Suçlarınızı Ağırlaştırıyorsunuz'

Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyım atanmasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada, "İktidar, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz" denildi.

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DEM Parti'den İktidara Kayyım Tepkisi: 'Suçlarınızı Ağırlaştırıyorsunuz'

İçişleri Bakanlığınca haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı. Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu; Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

DEM Parti'den Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasının ardından açıklama geldi. İktidarın, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıldığına ve yargı eliyle kayyum ayarlı siyasi kararlar verildiğine işaret edilen açıklamada, Tunceli ve Ovacık'ta halk iradesinin gasp edildiği vurgulandı.

'DÜN OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA YENİLECEKSİNİZ'

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İktidar, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyum ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyum darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz" denildi.

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