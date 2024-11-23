Samsun'da Kan Donduran Olay: 76 Yaşındaki Sapık, Köpeğe Cinsel Saldırıda Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki bir sapık, köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan M.A. tutuklandı.

Son Güncelleme:
Samsun'da Kan Donduran Olay: 76 Yaşındaki Sapık, Köpeğe Cinsel Saldırıda Bulundu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

KÖPEĞE CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.’yı yakalayıp, ‘Köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Arı Sokmasına Karşı Ne Yapılmalı? Meğer Tamamen Yanlış Biliyormuşuz Arı Sokmasına Karşı Ne Yapılmalı? Meğer Tamamen Yanlış Biliyormuşuz
CHP, Tunceli ve Ovacık'a Heyet Gönderecek CHP, Tunceli ve Ovacık'a Heyet Gönderecek
Özel'den Kayyıma Karşı Yeni Hamle: Belediye Başkanlarını Genel Merkez'e Çağırdı Özel'den Kayyıma Karşı Yeni Hamle
Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş