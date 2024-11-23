Samsun'da Kan Donduran Olay: 76 Yaşındaki Sapık, Köpeğe Cinsel Saldırıda Bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki bir sapık, köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan M.A. tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
KÖPEĞE CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.’yı yakalayıp, ‘Köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: İHA
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