İmamoğlu'ndan Duruşma Sonrası Açıklama: 'Kılıçdaroğlu Gerekenleri Söyledi'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. İmamoğlu, Almanya ziyareti nedeniyle CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına katılamadı.

Duruşmanın sona ermesinin ardından İmamoğlu'ndan paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'MİLLET PABUÇ BIRAKMAZ'

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sn. Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz."