Tunceli Belediyesi'ne Atanan Kayyımın İlk İcraatı: Apar Topar Değiştirdi

Tunceli Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı. Tekbıyıkoğlu, 'Dersim Belediyesi' olan sosyal medya kullanıcı ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirdi.

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Tunceli Belediyesi'ne Atanan Kayyımın İlk İcraatı: Apar Topar Değiştirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladıktan sonra ilk icraatlarını gerçekleştirdi.

Belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki hesabında, daha önce kullanılan "Dersim Belediyesi" ismi, "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirildi. Ayrıca, önceki dönemde kullanılan "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" sloganı da kaldırılarak yerine Türk bayrağı simgesi eklendi.

Tunceli Belediyesi'ne Atanan Kayyımın İlk İcraatı: Apar Topar Değiştirdi - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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