Tunceli Belediyesi'ne Atanan Kayyımın İlk İcraatı: Apar Topar Değiştirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladıktan sonra ilk icraatlarını gerçekleştirdi.

Belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki hesabında, daha önce kullanılan "Dersim Belediyesi" ismi, "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirildi. Ayrıca, önceki dönemde kullanılan "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" sloganı da kaldırılarak yerine Türk bayrağı simgesi eklendi.

Kaynak: Haber Merkezi