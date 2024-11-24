Ankara O Orandan Yana! Asgari Ücret Zammı İçin En Olası Rakam Belli Oldu

Mevcut durumda kök maaşı 7 bin 500 ile 10 bin 700 lira arasında olan 3 milyondan fazla emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu durumdaki emeklilere son altı aylık enflasyon oranında artış olsa dahi maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. O yüzden en düşük emekli aylığının artırılması konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Kulislerde en düşük emekli aylığının yılbaşından sonra 13 bin 500 liraya çıkarılabileceği konuşuluyor.