Ankara O Orandan Yana! Asgari Ücret Zammı İçin En Olası Rakam Belli Oldu
Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammındayken, artışın yıl sonu enflasyona göre mi 2025 yılı için hedeflenen enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Ankara kulislerine göre ise zam yapılırken her iki oranın ortalaması alınacak. Böylece yüzde 32-35 oranında bir asgari ücret artışı gerçekleşecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Enflasyon karşısında vatandaşın alım gücü erirken, gözler 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrette... Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da asgari ücret zammının görüşüldüğü öğrenildi. Hükümet kurmayları, hem yıl sonunda belli olacak enflasyonun hem de 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasında bir zam yapılmasını bekliyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 hedefi ise yüzde 21 olarak açıklanmıştı.
TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU
Türkiye gazetesinin haberine göre; bu oranları göz önüne alarak yapılan asgari ücret zammının yüzde 32-35 oranında olabileceği belirtiliyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya çıkacak. Ankara'daki ağırlıklı görüşe paralel olarak zam, 2024 yılı sonunda belli olacak enflasyon oranında yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
Ekonomideki bir başka gündem maddesi olan en düşük emekli aylıklarında da değişiklik talep ediliyor. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra değerlendirilecek. Hükümet kurmayları, en düşük emekli aylığında bir artış olacağını, ancak rakam konusunda henüz bir netlik olmadığını söylüyor.
Mevcut durumda kök maaşı 7 bin 500 ile 10 bin 700 lira arasında olan 3 milyondan fazla emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu durumdaki emeklilere son altı aylık enflasyon oranında artış olsa dahi maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. O yüzden en düşük emekli aylığının artırılması konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Kulislerde en düşük emekli aylığının yılbaşından sonra 13 bin 500 liraya çıkarılabileceği konuşuluyor.