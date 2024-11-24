Velayetini Alabilmek İçin Dava Açmıştı... Türkiye'yi Ağlatan Sıla Bebeğin Teyzesi Şüpheli Şekilde Öldü
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz şüpheli olarak öldü. Teyze Akyüz'ün üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma açıldı.
Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
VELAYET DAVASI AÇMIŞTI
Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Kaynak: AA