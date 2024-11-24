Su Kuyusu Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muş’ta amca ile yeğen arasında çıkan kavgada kan aktı. Su kuyusu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Su Kuyusu Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Alınan bilgilere göre kavga, ilçeye bağlı Dokuzpınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde iki kardeş arasında su kuyusu yüzünden bir gün önce tartışma çıktı. Bugün akşam saatlerinde amca E.A. ile yeğenleri Y.A. ve M.Ş.A. arasında tekrar aynı mesele yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı kavgada Y.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.A ve M.Ş.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Su Kuyusu Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar ambulanslarla Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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