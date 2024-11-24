Kapadokya’da Balon Turlarına 'Hava Engeli'

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölge, turistlere eşsiz bir kuşbakışı deneyimi sunarken, rüzgar ve tipi gibi elverişsiz hava şartları bu popüler etkinliğin aksamasına neden oluyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda 21 Kasım'dan bu yana yapılamayan turlar, hava koşullarının iyileşmesi durumunda yeniden başlayacak.

Kapadokya’da balonlar genellikle Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresinden gün doğumunda havalanıyor. Bölgenin mevsim şartlarına bağlı olarak yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabiliyor. Ancak rüzgar hızının artması ve yer yer tipinin etkili olması, bu büyüleyici deneyimi geçici olarak durdurmuş durumda.

Kaynak: AA