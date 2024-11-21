Antalya'da İş Cinayeti, İki İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucunda serada çalışan 2 işçi feci şekilde can verdi. Ağır yaralanan iki işçi ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler. Raylı sistemin aşağıya inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Mevlüt Tokaç (39) ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç (39) ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
İKİ İŞÇİ AĞIR YARALI
Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. (57) ve Y.E.Y. (25) ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA