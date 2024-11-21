Antrenörden Futbolcuya Soyunma Odasında Darp! Önce Tokat Attı Sonra Boğazını Sıktı

Kayseri 2'nci Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor’un U18 antrenörü D.N. ile takımındaki Tayfur isimli futbolcu arasında tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışmada antrenör D.N., kendisine itiraz eden futbolcusunu darp etti.

'GEBERTİRİM SENİ' DEDİ, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Takımdaki bir diğer futbolcu tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, antrenörün gence “Gebertirim seni, konuşma lan, seni gebertirim bebe" diyerek bağırdığı, üzerine yürüdüğü, tokat attığı görüldü.

Antrenör tarafından darp edilen futbolcu, olay sonrasında “Gerçekleri anlatıyorum” diyerek bir video yayınladı. Videoda şunları anlattı:

“MAÇ SONU HOCAMIN ELİNİ ÖPEREK BARIŞTIK”

Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. D.N. hocaya, ‘hayırdır hoca’ dedim. D.N. hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık.

Kaynak: DHA