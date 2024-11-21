İmam ve Astsubay ‘İlişkisi’ Türkiye’nin Gündemine Oturmuştu: Uzman Çavuştan Amiri Olan Kadın Astsubaya: 'SEN ESKORTSUN...'

SEYHAN AVŞAR

Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İ.S. ile sosyal medyadan konuşmaya başladı. 28 Ağustos gecesi ise imam ve astsubay Gül Kılıç buluştu. Van-Erciş kara yolu kenarında arabada oldukları sırada Kılıç, emri altındaki Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu’nu çağırdı. Bu isimler imamı önce kameraya çekti, sonra ise ‘Birine bir şey söylersen video yayılır’ dedi. Ardından öldüresiye darp edip ardından hesabındaki parayı kendi hesaplarına aktardı. Astsubay Kılıç olay yerinden yine kendisinin çağırdığı sivil şahıs Taner Şirp’in aracına binerek ayrıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

İmam İ.S.’nin şikayetiyle başlayan ve jandarma görevlilerinin tutuklanmasıyla devam eden soruşturma tamamlanmış ve dava açılmıştı. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar verildi. Astsubay Gül Kılıç, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil şahıs Taner Şirp, “Nitelikli yağma” suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların İmam’ın zararını karşıladığını belirten mahkeme heyeti cezada indirim yaptı. Sanıkların cezası 6.5 yıla düşürüldü. Sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşma salonunda ise gergin anlar yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy duruşma salonunda amiri olan Astsubay Gül Kılıç’a dönerek, “Sen bir eskortsun” dedi. Bu sözler duruşma tutanağına geçti. Kılıç’ın ise duruşma sırasında sık sık ağladığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem