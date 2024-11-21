Ördek Avlamak İçin Gittiği Barajda Hayatını Kaybetti

Arkadaşıyla birlikte ördek avlamak için gittiği barajda hayatını kaybetti. Gencin kayıp bedeni saatler sonra sudan çıkartılabildi.

Ördek Avlamak İçin Gittiği Barajda Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, Karaiğdemir Barajı'na ördek avına giden iki arkadaştan biri vurduğu ördeği almak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Ördek Avlamak İçin Gittiği Barajda Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ÖRDEĞİ ALMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDAN BİR DAHA ÇIKMADI

Olay, ilçeye bağlı Karaiğdemir Barajı Kozyörük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veli Ayaz (28) ve A.Y.D. (14) baraja ördek avına gitti.

Sabah saatlerinde ava giden iki arkadaştan biri olan Veli Ayaz, vurduğu ördeği almak için suya girdi. Daha sonra sudan çıkmaması üzerine A.Y.D. 112 ekiplerine haber verdi.

Ördek Avlamak İçin Gittiği Barajda Hayatını Kaybetti - Resim : 2

5 SAATLİK ARAMANIN ARDINDAN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine Malkara İtfaiye ekipleri, ambulans, AFAD, Jandarma, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri sevk edildi.

Ördek Avlamak İçin Gittiği Barajda Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından Veli Ayaz'ın cansız bedeni barajdan çıkarıldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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