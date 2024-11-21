Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Yeni İddianame! Liste Uzuyor, 5 Fenomen Daha...

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler hakkında yasa dışı bahis soruşturması yürütülürken, 5 fenomen hakkında daha iddianame hazırlandı. Fenomenler hakkında hazırlanan yasa dışı bahis iddianamesi mahkemeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı.

Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.