Lodos Faciası! Çatıdan Uçan Boru Kafasına Düştü! Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Bursa’da etkisini gösteren şiddetli lodosta çatıdan kopan boru, sokakta bekleyen bir adamın kafasına düştü. Yaşlı adam, saniyeler içinde kanlar içinde kalarak yere yığıldı.
Meteoroloji’nin dün uyarı yaptığı şiddetli lodos, Bursa’da bugün etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasının ardından feribot seferleri iptal edildi, vatandaşlara uyarılar art arda sıralandı.
Lodosun etkisiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda trafik lambası altında bekleyen adamın kafasına, çatında kopan gider borusu düştü.
Kanlar içerisinde yere yığılan Bayram Albayrak isimli vatandaş, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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