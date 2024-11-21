Kahvehanede Pompalı Tüfek Dehşeti! Arkasına Sakladı Görür Görmez Tetiğe Bastı

Elazığ’da Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.

ARKASINDA SAKLADI, GÖRÜR GÖRMEZ ATEŞ ETTİ

Kahvehaneye elinde arkasında sakladığı pompalı tüfekle gelen Y.P., bilinmeyen bir nedenle arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’ye ateş etti. Yaşanan korku dolu anların ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yakalayarak darp ettiği Y.P., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı M.B. hastaneye kaldırıldı. M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, korku dolu anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA